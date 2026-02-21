Casola Valsenio | +102 residenti un primato nazionale tra accoglienza

Casola Valsenio registra un aumento di 102 residenti in un anno, un dato che la rende il comune italiano con la crescita più significativa tra quelli montani. La causa principale è l’incremento di famiglie che scelgono di trasferirsi in questa zona per le sue caratteristiche ambientali e la qualità della vita. Nei recenti mesi, diverse case sono state ristrutturate e nuove attività sono nate nel centro storico. La tendenza continua a suscitare attenzione tra gli esperti di demografia.

Casola Valsenio: Un Comune Montano Sull'Onda dell'Accoglienza e le Sfide Demografiche. Casola Valsenio, piccolo comune dell'Appennino romagnolo, si trova al centro di un'inedita analisi demografica nazionale. Un recente studio indica il paese come il più "attrattivo" d'Italia, con un incremento di 102 nuovi residenti ogni mille abitanti rispetto al 2019. Questo dato, apparentemente positivo, è strettamente legato alla presenza di un centro di accoglienza per richiedenti asilo e solleva interrogativi sulle dinamiche demografiche dei piccoli borghi italiani. Un'Anomalia Statistica nell'Appennino Romagnolo.