Caso Kalulu Abodi critico | Non comprendo la scelta della FIGC di respingere il ricorso! Con un po’ di coraggio in più…

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha criticato duramente la decisione della FIGC di respingere il ricorso della Juventus nel caso Kalulu. La questione riguarda l’espulsione del giocatore durante la partita tra Inter e Juventus, evento che ha acceso polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. Abodi ha commentato che con un po’ più di coraggio si sarebbe potuto trovare una soluzione diversa. La revoca del ricorso resta al centro del dibattito sportivo.

© Calcionews24.com - Caso Kalulu, Abodi critico: «Non comprendo la scelta della FIGC di respingere il ricorso! Con un po’ di coraggio in più…»

Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Caso Kalulu, Abodi critico: «Non comprendo la scelta della FIGC di respingere il ricorso! Con un po’ di coraggio in più. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Abodi allo scoperto sulla mancata grazia a Kalulu: «Rispetto la decisione ma non comprendo la FIGC. Serviva più coraggio»Il ministro Abodi ha espresso chiaramente il suo disappunto sulla mancata grazia concessa a Kalulu. Ricorso Kalulu, è arrivata la risposta della Figc: cosa succedeLa FIGC ha risposto al ricorso di Pierre Kalulu, coinvolto in una disputa disciplinare. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Abodi contro la squalifica di Kalulu, la posizione è netta: Errore evidente, non comprendo il perché...Le parole del Ministro dello Sport dopo la decisione della Figc di negare la grazia al giocatore della Juve: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it Abodi Squalifica Kalulu? Rispetto ma non comprendo, c'è stato errore evidenteMILANO (ITALPRESS) - La mancata revoca della squalifica di Kalulu? La rispetto, ma non la comprendo perché nel momento in cui diventa evidente, chiaro, che c'è stato un errore, che è stato già pagato ... notizie.tiscali.it #Vaciago e il dono della sintesi L'editoriale sul caso #Kalulu x.com Vaciago e il dono della sintesi L'editoriale sul caso Kalulu - facebook.com facebook