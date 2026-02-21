Casertana vittoria servita sul cucchiaio | Casarotto fa esplodere il Pinto Picerno ko

Casarotto ha segnato con un colpo di classe, portando la Casertana alla vittoria contro il Picerno. La sua rete, realizzata con un tocco preciso sotto la traversa, ha fatto esplodere il pubblico al ‘Pinto’. La squadra di casa ha mostrato determinazione e tecnica, conquistando tre punti fondamentali. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando la Casertana ha sbloccato il risultato. La squadra ora guarda avanti con fiducia.

Tempo di lettura: 2 minuti Un cucchiaio delizioso. Un tocco sotto che fa esplodere il 'Pinto' e fa tornare alla vittoria la Casertana. Solita prova che mescola cuore e qualità indiscutibili. Alla fine la vittoria è di misura, ma le occasioni create dai falchetti non si contano. Una traversa e un rigore fallito gridano ancora vendetta. Vantaggio che si concretizza dopo appena tre minuti con la prima rete di Kontek. La Casertana ha il pieno controllo del match e cerca il raddoppio ripetutamente con Oukhadda, Casarotto, Kallon e Bentivegna. Ma al 41? arriva il pari lucano con Abreu. Tutto da rifare, ma nella ripresa inizia il forcing.