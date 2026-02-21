Casellati | Un tavolo formale sulla legge elettorale ancora non c’è

La presidente Casellati ha spiegato che, nonostante le discussioni interne tra i partiti di destra e sinistra, ancora non esiste un tavolo ufficiale sulla legge elettorale. La legge, definita come un “fiume carsico” che riappare di tanto in tanto, resta senza un confronto formale. I parlamentari continuano a trattare l’argomento, ma senza incontri ufficiali. La questione resta aperta e senza una data certa per un vertice comune.

SATURNIA – “La legge elettorale è come un fiume carsico, scompare e poi riappare, un tavolo formale non c’è ancora anche se all’interno dei vari partiti di destra e sinistra se ne parla”. E’ quanto ha detto la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto) intervenendo al Forum in Masseria di Bruno Vespa a Saturnia. “Abbiamo da un lato il premierato – ha aggiunto Casellati – e una volta che avrà una struttura definitiva potrà avere una legge elettorale costruita su questo modello”. Dopo di che “ad oggi e in Parlamento e al governo un tavolo formale non c’è”. Quando lo formiamo? “Il tempo c’è, in un anno possiamo fare tantissimo come fatto finora”, ha risposto la ministra Casellati.🔗 Leggi su Lopinionista.it

