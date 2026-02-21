Case popolari è subito guerra | la sinistra esulta per la riforma sociale la Lega grida allo schiaffo agli onesti

L'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato ieri una nuova legge sulle case popolari, suscitando reazioni contrastanti. La modifica, sostenuta dalla maggioranza di centrosinistra, cambia le regole di accesso agli alloggi pubblici, puntando a un nuovo modello di edilizia residenziale sociale. La decisione ha acceso il dibattito politico, con la sinistra che celebra una riforma a favore dei più bisognosi e la Lega che la definisce uno schiaffo agli operatori onesti.

Approvata in consiglio regionale la nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica. AVS parla di "giustizia sociale", il Carroccio attacca: "Così si premiano stranieri e chi ha precedenti penali" Un nuovo paradigma per l'edilizia residenziale pubblica in Umbria. Con i voti della maggioranza di centrosinistra, l'assemblea legislativa ha approvato ieri le modifiche alla legge regionale 23 del 2003, riscrivendo le regole di accesso alle case popolari. Una riforma che abolisce requisiti storici come la residenza prolungata e l'incensuratezza estesa al nucleo familiare, e che ha immediatamente spaccato il Consiglio regionale tra chi parla di "giustizia sociale" e chi denuncia un "grave passo indietro sulla legalità". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

