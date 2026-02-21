Cascina | 1,5M€ per la piscina riabilitativa che ridona la vita

A Cascina sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per realizzare una piscina riabilitativa innovativa. Il progetto mira a offrire un punto di riferimento per la riabilitazione di persone con disabilità, migliorando la qualità delle cure. La struttura sarà dotata di tecnologie all’avanguardia e spazi dedicati alla fisioterapia acquatica. La costruzione della piscina rafforza l’impegno della città nel sostenere le persone con bisogni speciali. La consegna dei lavori è prevista entro la fine dell’anno.

Cascina: Via al Progetto per una Piscina Terapeutica Innovativa per la Riabilitazione. Cascina si prepara ad accogliere un nuovo polo di riabilitazione acquatica dedicato a persone con disabilità. L'iniziativa, denominata 'Acqua e disabilità', prevede la costruzione di una piscina terapeutica per l'APSP Matteo Remaggi, con un investimento di 1,5 milioni di euro e l'obiettivo di colmare una lacuna importante nei servizi sociosanitari dell'area pisana. L'avvio dei lavori è previsto entro marzo 2026, con un completamento stimato a metà del 2027. Dalla Necessità al Progetto: Un Percorso Iniziato nel 2022.