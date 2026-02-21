Casalmaggiore supera Offanengo e scala la classifica della Pool Salvezza

Casalmaggiore conquista una vittoria importante contro Offanengo, grazie a un attacco efficace e a una difesa solida. La squadra ha sfruttato al massimo le occasioni in battuta, portando a casa tre punti fondamentali per risalire in classifica. La partita ha messo in evidenza la crescita delle ospiti, che ora puntano a consolidare la posizione in zona salvezza. La prossima sfida promette di essere altrettanto decisiva per entrambe.

© Mondosport24.com - Casalmaggiore supera Offanengo e scala la classifica della Pool Salvezza

Una vittoria cruciale emerge nell’ambito della lotta per la salvezza nella Serie A2 femminile di pallavolo, segnando una giornata decisiva per una delle squadre più determinanti di questa fase del campionato. La partita si svolge al PalaFarina di Viadana, dove la formazione locale affronta con intensità e coesione una rivale diretta del territorio cremonese. Il risultato finale, un deciso 3-1, riflette una prestazione di grande carattere e strategia, fondamentale per l’obiettivo di mantenere la categoria. Le atlete di coach Cuello partono immediatamente con determinazione, conquistando i primi due set con parziali di 25-21 e 25-19. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Volley Modena, la Pool Salvezza comincia in salita: sconfitta 1-3 a Viadana con CasalmaggioreIl Volley Modena inizia male la sua corsa in Pool Salvezza. Imola supera Casalmaggiore nella sfida per la salvezzaImola batte Casalmaggiore 3-1 e sale in classifica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Offanengo tris di vittorie e carica per il derby con Casalmaggiore; Anna Caneva (Trasporti Bressan Offanengo): Pazienza contro il muro e i centimetri di Casalmaggiore; Brescia espugna Messina e comanda la Pool Promozione. Casalmaggiore batte Offanengo e rilancia le sue ambizioni di salvezza3-2 (19-25 25-22 25-22 21-25 15-5) la capolista del raggruppamento Trasporti Bressan Offanengo e compie un notevole passo avanti verso la salvezza. Grande partita di Montano che chiude con 37 punti ... corrieredellosport.it Per Casalmaggiore punti salvezzaCREMONA-Una Volleyball Casalmaggiore tutta cuore vince il derby battendo la capolista , la Trasporti Bressan Offanengo per 3-2 (19-25 25-22 25-22 21-25 15-5) nell'anticipo della 4a giornata della Pool ... tuttosport.com Serie A2, pool salvezza. Trasporti Bressan Offanengo: stasera il derby con Casalmaggiore x.com POOL SALVEZZA: LA SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY RICEVE IL VOLLEY MODENA Dopo il successo contro la capolista Altino, prosegue il cammino in Serie A2 Tigotà per la Sigel Seap Marsala Volley. Domani al PalaSanCarlo arriva la formazione emili - facebook.com facebook