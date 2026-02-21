Casalino | Intervisterò Merkel e Musk Porto con me giornalisti di Corriere Rep Messaggero e Verità

Rocco Casalino ha dichiarato di voler intervistare Angela Merkel e Elon Musk, portando con sé giornalisti di diversi quotidiani italiani. La sua ambizione nasce dalla volontà di approfondire le opinioni di queste figure di spicco, che ritiene fondamentali per capire meglio le sfide attuali. Casalino ha annunciato che presto partirà con questa missione, e ha già pianificato incontri e interviste in diverse città europee. La sua proposta ha già suscitato interesse tra i media italiani.

L'ex portavoce di Conte racconta al Foglio la sua nuova avventura da direttore: "Porto con me vecchi giornalisti e ventenni, anche di destra". La sede? "Probabilmente in piazza del Popolo, a meno che l'editore non compri l'HuffingtonPost. Ci sta pensando" "Il mio sogno, da direttore, è intervistare Angela Merkel". A dirlo al Foglio è Rocco Casalino o più semplicemente "Rocco". La scatola nera dei Cinque stelle. Il Portavoce per antonomasia e adesso, anzi dal 2 marzo prossimo, direttore del nuovo giornale online: La Sintesi. "Vorrei occuparmi di politica interna – dice al Foglio Casalino – ma poi, soprattutto, di affari internazionali.