Casale Sile | Esplosione in fabbrica operaio 57enne gravemente

Un’esplosione ha coinvolto una fabbrica a Casale sul Sile, provocando gravi ustioni a un operaio di 57 anni. La deflagrazione, avvenuta questa mattina, ha causato danni significativi all'edificio e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e le indagini sono in corso. La situazione dell’operaio resta critica.

Esplosione in Fabbrica a Casale sul Sile: Operaio Gravemente Ustionato, Indagini in Corso. Un'esplosione improvvisa ha scosso la ditta Impa Materie Plastiche a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, nella mattinata di oggi, sabato 21 febbraio. L'incidente ha coinvolto un operaio di 57 anni, residente nella stessa località, che ha riportato ustioni gravissime al viso e alle braccia. La sua condizione è apparsa subito critica, tanto da richiedere un immediato trasporto al Centro Ustionati di Padova. L'allarme è scattato poco dopo le ore 12:00, quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire nello stabilimento industriale.