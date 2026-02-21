Casa Cavazzini la mostra sull' Impressionismo ha già venduto 20mila biglietti

La mostra “Impressionismo e Modernità” a Casa Cavazzini ha già venduto 20.000 biglietti in tre settimane. Sono stati esposti 84 capolavori di artisti come Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky e Magritte. Molti visitatori si sono fermati a lungo davanti alle tele, apprezzando l’uso dei colori e le tecniche innovative. La mostra continua ad attirare pubblico e si prevede un incremento nei prossimi giorni.

Numerosi anche i visitatori dal Veneto, Austria e Slovenia, accorsi per ammirare i capolavori di grandi artisti come Van Gogh e Monet. Bini: "Risultati senza precedenti" La mostra "Impressionismo e Modernità", che ospita a Casa Cavazzini 84 opere di grandi maestri come Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky e Magritte, è stata già visitata da 20mila persone in tre settimane. I biglietti sono stati acquistati anche da turisti fuori regione, dal Veneto, ma anche dall'Austria e dalla Slovenia.