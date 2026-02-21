Casa a prima vista la nuova stagione tra fuori zona e sfide Milano vs Roma

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Nadia, Corrado e Blasco sono pronti per nuove sfide immobiliari dal centro alla periferia. Le anticipazioni sugli episodi in arrivo dal 9 marzo su Real Time Dal 9 marzo torna su Real Time “Casa a prima vista”. Il fenomeno televisivo dedicato alla ricerca della casa dei sogni ha pronti nuovi episodi anche nella città di Roma. L'ultima stagione ha riscosso un grande successo, con puntate record che hanno sfiorato 900.000 spettatori e il 4,5% di share. Cosa aspettarsi dai nuovi episodi? La nuova stagione di Casa a prima vista presenterà anche una puntata speciale “Milano vs Roma”: il trio di agenti di Milano e il trio di agenti di Roma si sfideranno l’uno contro l’altro per la prima volta.🔗 Leggi su Romatoday.it

Matrimonio a Prima Vista: le coppie della nuova stagioneLa nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista presenta sei single che si preparano a condividere un’esperienza di vita, sposando uno sconosciuto.

Belen Rodriguez cambia ancora casa a Milano: trasloco dopo un anno e nuova zonaBelen Rodriguez si trasferisce nuovamente a Milano, dopo un anno, scegliendo una nuova zona e un palazzo storico.

