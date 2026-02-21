Casa a prima vista | agenti a duello Roma vs Milano nel cuore

Il programma “Casa a prima vista” torna su Real Time il 9 marzo, portando gli agenti immobiliari a sfidarsi tra Roma e Milano. Questa volta, il confronto si sposta nel cuore del Trentino, dove le squadre devono affrontare nuove sfide. Durante la puntata speciale, i partecipanti metteranno alla prova le proprie capacità in un contesto diverso dal solito. L’evento promette momenti di suspense e scoperte nel mondo immobiliare.

Il ritorno di “Casa a prima vista” su Real Time, a partire dal 9 marzo, porterà gli agenti immobiliari a confrontarsi con nuove sfide nel mercato romano e milanese, con una puntata speciale che vedrà le due città protagoniste di un inedito confronto immobiliare nel cuore del Trentino. La nuova stagione del programma televisivo, che ha già riscosso un notevole successo con puntate che hanno sfiorato i 900.000 spettatori e una quota di share del 4,5%, si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. Gli agenti immobiliari Nadia, Corrado e Blasco saranno nuovamente impegnati nella ricerca della casa dei sogni per i loro clienti nella capitale, esplorando diverse zone, dal centro alla periferia, e spaziando anche in altre regioni come il Piemonte, il Trentino e la città di Pesaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

