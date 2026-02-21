Carri coriandoli balli E a Trezzo ritorna il Rogo del Povero Piero
A Trezzo si celebra il Carnevale con carri colorati, maschere e musica, mentre si evita l’uso di bottiglie e bombolette. La tradizione del Rogo del Povero Piero richiama ogni anno l’arrivo della festa tra balli e coriandoli, attirando molte famiglie e appassionati. La sfilata si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo diversi gruppi locali che preparano scene e figuranti. La giornata si conclude con il tradizionale rogo sul sagrato della chiesa.
Maschere e carri, coriandoli, ballo e musica sì, bottiglie e bombolette no: ed è gran Carnevale in tutti i Comuni della Martesana che onorano il rito ambrosiano. A Gorgonzola dalle 15 Magic Show con il mago John e poi la sfilata delle maschere, in parte divise in sezioni ‘tematiche’: fra le altre, in omaggio alla chiusura dell’anno di "Gorgonzola città del formaggio" una sezione speciale è dedicata alle maschere e ai travestimenti a tema "caseario". Il ritrovo è in piazza Italia dalle 14 in avanti, il testo di ordinanze di sicurezza e viabilità è al sito del comune. Festa anche a Melzo. L’appuntamento è dalle 15.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La meraviglia del Povero Piero a numero chiuso. E i consigli per non perdersi il Carnevale più attesoSabato sera, a Trezzo, il rogo del Povero Piero ha riunito tremila persone lungo l’Adda, provocando il caos tra i partecipanti.
Martedì Grasso: coriandoli, vento, musica e il rogo del Pupo che chiude il Carnevale di FanoMartedì Grasso a Fano si è trasformato in una giornata di festa intensa, con coriandoli colorati che volavano ovunque e un vento forte che ha agitato le maschere.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carri, coriandoli, balli. E a Trezzo ritorna il Rogo del Povero Piero; Un caleidoscopio di colori, musica e coriandoli per il Carnevale a Viterbo | FOTO e VIDEO; Carnevale 2026, i comuni del Sud-Ovest si vestono a festa: sfilate, carri e coriandoli da Cesano a Rozzano; Carnevale di Latina, in migliaia per la sfilata dei carri. La festa in centro continua.
Carnevale Montese 2026, notte di divertimento con i carri allegorici e lo show di MalgioglioTanto entusiasmo a Montescaglioso per la sfilata dei carri allegorici e il concerto di Cristiano Malgioglio: un’altra serata di colori, musica e grande festa per il Carnevale Montese 2026. trmtv.it
Cerreto, successo di pubblico per lo spettacolo dei carri di CarnevaleUn pomeriggio animato da coriandoli, balli, maschere e carri allegorici quello che ieri ha avuto luogo tra le strade e le piazze di Cerreto Sannita. A festeggiare qui il carnevale, organizzato dalla P ... ilsannioquotidiano.it
Povero Piero… arriva il Carnevale di Trezzo! Sabato 21 febbraio 2026 Prenota ora: 029092544 Turni disponibili: • 1° turno: 19.00 – 19.30 • 2° turno: 21.00 – 21.30 Vieni a festeggiare il Carnevale con noi… prenota il tuo tavolo e goditi una sera - facebook.com facebook