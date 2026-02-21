carri coriandoli balli e a trezzo ritorna il rogo del povero piero

A Trezzo si celebra il Carnevale con carri colorati, maschere e musica, mentre si evita l’uso di bottiglie e bombolette. La tradizione del Rogo del Povero Piero richiama ogni anno l’arrivo della festa tra balli e coriandoli, attirando molte famiglie e appassionati. La sfilata si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo diversi gruppi locali che preparano scene e figuranti. La giornata si conclude con il tradizionale rogo sul sagrato della chiesa.

Maschere e carri, coriandoli, ballo e musica sì, bottiglie e bombolette no: ed è gran Carnevale in tutti i Comuni della Martesana che onorano il rito ambrosiano. A Gorgonzola dalle 15 Magic Show con il mago John e poi la sfilata delle maschere, in parte divise in sezioni 'tematiche': fra le altre, in omaggio alla chiusura dell'anno di "Gorgonzola città del formaggio" una sezione speciale è dedicata alle maschere e ai travestimenti a tema "caseario". Il ritrovo è in piazza Italia dalle 14 in avanti, il testo di ordinanze di sicurezza e viabilità è al sito del comune. Festa anche a Melzo. L'appuntamento è dalle 15.

