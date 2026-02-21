Carolina Rey e la malattia che le ha stravolto la vita | ha perso 30 chili! Ecco il motivo

Carolina Rey ha perso 30 chili a causa di una malattia che ha alterato profondamente il suo equilibrio fisico e mentale. La conduttrice ha spiegato di aver affrontato un percorso difficile, segnato da diagnosi impreviste e trattamenti intensi. La sua testimonianza rivela come il problema di salute abbia influito anche sulla sua vita quotidiana e sulla gestione dello stress. La sua storia si aggiunge alle testimonianze di chi combatte contro malattie invisibili.

Carolina Rey, nota conduttrice e attrice italiana, ha recentemente condiviso con il pubblico un capitolo delicato della sua vita, legato a problemi di salute che hanno avuto un impatto significativo sul suo corpo e sul suo benessere. Nel corso della trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, la Rey ha raccontato senza filtri le difficoltà affrontate fin dall’adolescenza, dalla scoperta di un disturbo tiroideo fino alla lunga battaglia per ritrovare equilibrio e serenità. La malattia di Carolina Rey: ecco cosa ha avuto. « A 15 anni ho preso 30 kg in poco tempo », ha confidato Carolina Rey, spiegando che il rapido aumento di peso era legato a « un problema sia tiroideo sia di insulino resistenza, quindi ho iniziato ad avere difficoltà nello smaltimento dei carboidrati e degli zuccheri ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Ricordate Ricky Memphis? Oggi ha perso 30 chili! Ecco come sta e la rivelazione shock sul padre mortoRicky Memphis ha recentemente perso 30 chili, condividendo il suo percorso di cambiamento personale.

L'attore ha perso 30 chili, ma è certo che li riprenderà presto. In un'intervista ha spiegato perché (ed è una cosa comune a tante persone)Ricky Memphis, attore noto per il suo amore per la buona cucina, ha recentemente perso 30 chili partendo da 100.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.