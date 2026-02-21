Carnevalone di Lecco I regnanti in visita alla Pediatria del Manzoni

Il Carnevalone di Lecco ha portato alle corsie dell’ospedale Manzoni i suoi protagonisti, che hanno visitato i piccoli pazienti della pediatria. La visita di venerdì 20 febbraio ha trasformato il reparto in un luogo di allegria, con maschere colorate e musica. I bambini hanno ricevuto regali e sorrisi dai regnanti della festa, creando un momento di spensieratezza in un ambiente spesso difficile. La tradizione continua a portare gioia ai più piccoli.

Pomeriggio di festa, venerdì 20 febbraio, nella pediatria dell'ospedale Manzoni di Lecco grazie alla tradizionale visita dei protagonisti del Carnevalone lecchese. Regina Grigna (Giovanna Faccilongo), Re Resegone (Andrea Vigevano) e il Gran Ciambellano (Rudi Engli) hanno fatto il loro ingresso in reparto portando sorrisi e un momento di leggerezza ai piccoli ricoverati. L'iniziativa è stata promossa dai volontari di Abio Lecco - Associazione bambini in ospedale, da sempre al fianco dei bambini e delle famiglie per rendere più serena la permanenza in ospedale. Anche quest'anno l'Associazione ha voluto condividere con i piccoli pazienti lo spirito gioioso del Carnevale.