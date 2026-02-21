Carnevalone 2026 | Colpo al Louvre e Crazy Valma Airlines vincono la sfilata di Lecco

Migliaia di mascherine in piazza per l'edizione 2026. Trionfo per il gruppo San Luigi e per il carro di Valmadrera. Coriandoli e allegria hanno inondato le vie del centro Sono "Colpo al Louvre" del gruppo San Luigi e "Crazy Valma Airlines" di Valmadrera i vincitori del Carnevalone 2026 di Lecco. Al termine di una sfilata che ha visto migliaia di mascherine colorare le vie del centro cittadino, la giuria ha incoronato i due protagonisti dell'edizione più allegra dell'anno, tra coriandoli, musica e la gioia contagiosa di grandi e piccini. Il primo premio nella categoria gruppi è andato a "Colpo al Louvre", la performance del San Luigi della parrocchia del centro cittadino che ha portato per le vie di Lecco l'atmosfera del celebre museo parigino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Carnevalone di Lecco. I regnanti in visita alla Pediatria del ManzoniIl Carnevalone di Lecco ha portato alle corsie dell’ospedale Manzoni i suoi protagonisti, che hanno visitato i piccoli pazienti della pediatria.

Nuovo "colpo" al Louvre, truffa milionaria con biglietti "rincarati" (anche a Versailles)La procura di Parigi ha aperto un’indagine su una truffa milionaria che coinvolge i biglietti dei due musei più famosi di Francia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.