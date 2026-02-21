Carnevalone 2026

Il Carnevalone di Lecco, in corso dal 1884, si tiene senza interruzioni da oltre un secolo, fatta eccezione per le due guerre mondiali. Quest’anno, la tradizione continua con una settimana di festeggiamenti dal 15 al 21 febbraio, coinvolgendo numerosi gruppi di maschere e carri colorati. La città si prepara a vivere ancora una volta un periodo ricco di sfilate, musica e allegria, mantenendo viva questa celebrazione popolare. Leccesi e visitatori si aspettano un evento sempre più spettacolare.

