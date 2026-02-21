Carnevale Estense 2026 | in migliaia tra maschere e stand

Il Carnevale Estense 2026 attrae migliaia di persone tra maschere colorate e stand gastronomici. La giornata soleggiata favorisce l’afflusso di visitatori che si immergono nelle tradizioni locali. L’evento, promosso dalla Pro Loco Ferrara, coinvolge anche il Comune e altri enti regionali. Le strade della città si riempiono di musica, balli e sfilate di maschere artigianali. La partecipazione numerosa testimonia l’interesse per questa festa popolare. Sono attesi altri momenti di intrattenimento nei prossimi giorni.

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale Estense 2026: in migliaia tra maschere e stand

Ferrara, 21 febbraio 2026 – Una grande festa per il ‘ Carnevale Estense ’. In una giornata soleggiata l’inaugurazione dell’evento organizzato dalla Pro Loco Ferrara, in collaborazione con Comune, Unione Pro Loco Emilia Romagna, Centro nazionale di coordinamento Maschere Italiane. Il saluto delle maschere italiane e dei ragazzi della Marching Stomp Band del Liceo Munari di Verona in compagnia dell’acrobatico Gruppo Majorettes Verona. Il taglio del nastro alla presenza dell’assessora Angela Travagli. «Eventi importanti, valorizzano le tradizioni», le sue parole. A rappresentare la Pro loco il presidente Andrea Morona, la vice presidente Monica Negrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ferrara rivive il Carnevale Estense: tra storia, sapori e tradizioni dal 21 febbraio 2026.Ferrara riprende il suo Carnevale Estense il 21 febbraio 2026, dopo due anni di pausa, in risposta alle restrizioni sanitarie. Ancona in festa: Carnevalò 2026 attira migliaia di visitatori tra carri, maschere e musica nel centro storico.Il Carnevalò 2026 ha portato in piazza migliaia di visitatori, attratti dalla sfilata di carri allegorici, maschere e musica dal vivo nel centro di Ancona. Carnevale di Istrana 2026 - Sfilata dei Carri Allegorici Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: View - Comune di Ferrara; Carnevale degli Este 2026; Carnevale Estense, due giornate di eventi che animano tre piazze per un'unica grande festa; ‘Carnevale Estense’, torna la magia. Maschere, musica e sapori per tutti. Carnevale Estense 2026: nel centro storico di Ferrara un inno alla tradizione tra gusto, maschere e coriandoliTre piazze per un'unica grande festa. Il ' Carnevale Estense ' torna ad animare il centro storico di Ferrara, tra piazza Castello, largo Castello e piazza Savonarola, sabato 21 e domenica 22 febbraio ... cronacacomune.it 'Carnevale Estense 2026': modifiche alla viabilità per le iniziative in programma nel centro storico di FerraraIn occasione della manifestazione ' Carnevale Estense 2026 ', in calendario a Ferrara nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, sono previsti provvedimenti di modifica della viabilità ... cronacacomune.it ‘Carnevale Estense 2026’: modifiche alla viabilità per le iniziative in programma nel centro storico di Ferrara x.com Carnevale Estense – ci trovate in Piazza Castello! Sabato 21 e Domenica 22 saremo presenti al Carnevale Estense con il nostro stand Pensieri Felici Passate a trovarci! Questo sabato in laboratorio non sarà possibile effettuare ritiri o ordini. Restiamo c - facebook.com facebook