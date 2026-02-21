Carnevale di Viareggio | ultimo corso tra classifiche verdetti e fuochi d’artificio È il giorno della verità per Burlamacco

Il Carnevale di Viareggio si conclude con l’ultimo corso tra sfilate, fuochi d’artificio e commenti degli spettatori. Burlamacco, simbolo della festa, sfila tra le luci e le note delle bande musicali. Sono stati giorni intensi di carri elaborati e colori vivaci, che attirano visitatori da tutta Italia. La sfilata finale rappresenta il culmine di settimane di lavoro per i carri e le maschere. Ora, l’attenzione si sposta sui risultati delle giurie e le premiazioni.

Viareggio, 21 febbraio 2026 – Il giorno della verità. Il giorno dei verdetti e delle classifiche. ma non solo. E' il giorno delle speranze e delle paure, perché oggi viene riformulata la griglia di partenza delle varie categorie per i prossimi tre anni. Ma è soprattutto il grande giorno di Burlamacco che si prepara a vivere un altro pomeriggio da favola con i viali affollati di gente e le tasche piene di soldi. E' la giornata che si concluderà con la lettura delle classifiche, i fuochi d'artificio, la ammainabandiera. Poi domani le premiazioni in piazza Mazzini e l'arrivederci al 2027. La presidente.