Carnevale di Viareggio in diretta | la grande chiusura il corso mascherato e la proclamazione dei carri vincitori

Il Carnevale di Viareggio si conclude con una grande festa, causata dall'arrivo del momento clou: la corsa dei carri mascherati. La sfilata attira centinaia di spettatori, che seguono con entusiasmo le figure colorate e i carri elaborati. La giornata di sole rende ancora più vivace l'evento, creando un’atmosfera di festa nelle strade della città. Tra i momenti più attesi, la proclamazione dei carri vincitori anima la folla con applausi e sorrisi.

Si chiude l’edizione 2026. Altra pacifica invasione di pubblico: in migliaia per l’atto finale, che vedrà anche, tra l’altro, il grande spettacolo pirotecnico. Il tempo buono e il sole premiano la manifestazione Viareggio, 21 febbraio 2026 – In una giornata serena, di sole e di cielo limpido si chiude il Carnevale di Viareggio 2026. Un altro anno importante, con pubblico in crescita anche grazie al meteo ottimo. Che in questo sabato 21 febbraio porta ancora tanta gente in Passeggiata ad ammirare i carri e a divertirsi. Segui con noi la diretta. Con i tre colpi di cannone tradizionali parte l'ultimo corso mascherato del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Carnevale di Viareggio: oggi gran finale con l’ultimo corso mascherato in notturna. Attesa per i carri vincitoriIl Carnevale di Viareggio si conclude oggi, 21 febbraio 2026, dopo settimane di sfilate e creatività.

Inizia il Carnevale di Viareggio. Primo corso mascherato: alzabandiera, carri e poi i fuochi. È qui la festaQuesta mattina a Viareggio è iniziata ufficialmente la festa.

Carnevale di Viareggio 2026 – 1° Corso Mascherato | Sintesi Prima Sfilata

