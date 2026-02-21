Carnevale a tema Olimpiadi Premio alle maschere originali che rendono omaggio allo sport
Assago si prepara a festeggiare il Carnevale con un tema dedicato alle Olimpiadi, dopo che l’amministrazione comunale ha annunciato una parata di maschere ispirate alle discipline sportive. Le strade si riempiranno di personaggi colorati e creativi, con un premio speciale per le maschere più originali e rappresentative dello spirito olimpico. La partecipazione delle famiglie promette di rendere l’evento vivace e coinvolgente, creando un’atmosfera di festa e di allegria.
La comunità assaghese si prepara a vivere un Carnevale all’insegna dello sport, della passione e dello spirito di squadra. Per questo la festa di Carnevale organizzata per oggi non poteva che essere dedicata alle Olimpiadi che, proprio ad Assago vedono disputare due delle discipline più amate e seguite: il pattinaggio di figura e lo short track. Obiettivo? Trasformare la città in un viaggio simbolico tra continenti, storia, discipline sportive e valori universali. L’evento rappresenta, inoltre, un’occasione per riscoprire la storia e la simbologia dei Giochi Olimpici, celebrandone i principi fondamentali: amicizia, rispetto, inclusione, impegno e fair play.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
