Carne di cavallo ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova proposta di legge
Una nuova proposta di legge sulla carne di cavallo sta facendo discutere in Parlamento. La misura mira a regolamentare meglio l’uso e la vendita di questa carne, suscitando reazioni tra allevatori e consumatori. Alcuni temono che possa influire sul mercato e sulla tradizione culinaria. Le prime riunioni sono già in corso e le opposizioni chiedono chiarimenti. La discussione prosegue tra opinioni contrastanti e interrogativi sul futuro di questo settore.
È destinata a far discutere la proposta di legge sulla carne di cavallo. E le discussioni sono già iniziate. La Commissione agricoltura della Camera ha messo al vaglio un disegno di legge che vieta la macellazione di carne equina in Italia. Una proposta che ha subito trovato dei sostenitori in Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Noi Moderati. È la prima volta che il parlamento affronta concretamente una revisione di questo tipo. Ma i dubbi sulla sua approvazione restano forti: l’Italia è tra i principali consumatori di carne equina al mondo e un provvedimento simile avrebbe un impatto economico rilevante sul settore dell’allevamento.🔗 Leggi su Panorama.it
Ecco la proposta che unisce davvero tutto il Pd: vietato mangiare la carne di cavalloUna proposta innovativa del Pd mira a tutelare gli animali, vietando il consumo di carne di cavallo e promuovendo un senso di solidarietà tra asini, cavalli e muli.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Carne di cavallo, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova proposta di leggeStop alla carne di cavallo? La proposta di legge divide politica e opinione pubblica tra tutela animale, economia e tradizione
La carne di cavallo abbandonerà le nostre tavole? Ecco le proposteIn Senato due proposte per vietare la macellazione di cavalli. Sanzioni severe e 6 milioni per riconvertire gli allevamenti.
Stop alla carne di cavallo: c'è una proposta di legge che vuole equiparare i cavalli a cani e gatti, riconoscendoli come **animali d'affezione**. Tradotto: non più "animale da consumo", ma **specie da proteggere** perché vive accanto all'uomo. Se passa, l'effet
No alla carne equina, anche a Bari si discute sulla proposta di legge: «Perché il cavallo sì e altri animali no» VIDEO