Carne di cavallo ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova proposta di legge

Una nuova proposta di legge sulla carne di cavallo sta facendo discutere in Parlamento. La misura mira a regolamentare meglio l’uso e la vendita di questa carne, suscitando reazioni tra allevatori e consumatori. Alcuni temono che possa influire sul mercato e sulla tradizione culinaria. Le prime riunioni sono già in corso e le opposizioni chiedono chiarimenti. La discussione prosegue tra opinioni contrastanti e interrogativi sul futuro di questo settore.

È destinata a far discutere la proposta di legge sulla carne di cavallo. E le discussioni sono già iniziate. La Commissione agricoltura della Camera ha messo al vaglio un disegno di legge che vieta la macellazione di carne equina in Italia. Una proposta che ha subito trovato dei sostenitori in Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Noi Moderati. È la prima volta che il parlamento affronta concretamente una revisione di questo tipo. Ma i dubbi sulla sua approvazione restano forti: l’Italia è tra i principali consumatori di carne equina al mondo e un provvedimento simile avrebbe un impatto economico rilevante sul settore dell’allevamento.🔗 Leggi su Panorama.it

Fallout 3 si farà? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione della serie Amazon!La domanda che tutti si fanno ora è se la terza stagione di Fallout si farà davvero.

Ecco la proposta che unisce davvero tutto il Pd: vietato mangiare la carne di cavalloUna proposta innovativa del Pd mira a tutelare gli animali, vietando il consumo di carne di cavallo e promuovendo un senso di solidarietà tra asini, cavalli e muli.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.