Carlo Costantini all' evento del Patto per l' Abruzzo | Vogliamo ragionare di futuro serve una visione per Pescara

Carlo Costantini ha partecipato all’evento del Patto per l’Abruzzo, motivato dalla necessità di definire un progetto concreto per Pescara. Durante il discorso, ha sottolineato l’urgenza di pianificare il futuro della città, lontano da promesse vuote e slogan. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti residenti, desiderosi di ascoltare proposte chiare e realizzabili. La discussione si concentra ora sulle strategie da adottare per migliorare la qualità della vita.

"È incredibile come questa campagna elettorale si evolva tra richieste di 'toppe' alle buche sotto casa e comunicazioni politiche basate sui selfie ai concerti. La discussione politica oggi è divorata dal presente. Tutto si brucia nell'immediato e per questa ragione il futuro sembra non interessare più. Noi abbiamo il dovere di vincere perché non possiamo permetterci altri cinque anni così. Noi vogliamo ragionare di futuro". Lo afferma il candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra, Carlo Costantini, nel corso dell'evento "Pescara. Una scelta in comune", promossa dal Patto per l'Abruzzo.