Carlo Costantini all' evento del Patto per l' Abruzzo | Vogliamo ragionare di futuro serve una visione per Pescara

Carlo Costantini partecipa all’evento del Patto per l’Abruzzo, una iniziativa che affronta il problema della manutenzione delle strade di Pescara. Costantini sottolinea l’urgenza di una strategia chiara per il futuro della città, evidenziando come molte decisioni si concentrino su interventi tampone. L’obiettivo è creare una visione condivisa, ma ancora mancano piani concreti per migliorare la gestione del territorio. La discussione si concentra sulle priorità da affrontare nei prossimi mesi.

"È incredibile come questa campagna elettorale si evolva tra richieste di 'toppe' alle buche sotto casa e comunicazioni politiche basate sui selfie ai concerti. La discussione politica oggi è divorata dal presente. Tutto si brucia nell'immediato e per questa ragione il futuro sembra non interessare più. Noi abbiamo il dovere di vincere perché non possiamo permetterci altri cinque anni così. Noi vogliamo ragionare di futuro". Lo afferma il candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra, Carlo Costantini, nel corso dell'evento "Pescara. Una scelta in comune", promossa dal Patto per l'Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Barba (Avs-Radici in Comune) e Costantini a Pescara sud: "Scelte sbagliate, serve una nuova visione per la città"

