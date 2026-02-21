Carlo Conti la richiesta del figlio Matteo per il Festival di Sanremo
Matteo Conti ha chiesto al padre Carlo di partecipare come conduttore al Festival di Sanremo 2026. La richiesta è arrivata pochi giorni prima dell’inizio della manifestazione, che si terrà proprio al Teatro Ariston. I preparativi sono in corso mentre fan e addetti ai lavori aspettano con ansia il ritorno di Conti. Le luci si accendono sul palco, pronto a accogliere una nuova edizione del festival.
Le luci del Teatro Ariston stanno per accendersi e l’atmosfera a Sanremo si fa sempre più elettrica. Mancano poche ore al debutto del Festival di Sanremo 2026 e Carlo Conti è pronto a tornare al centro del palcoscenico più osservato d’Italia. Accanto a lui, come sempre, ci sarà la moglie Francesca Vaccaro, presenza discreta ma fondamentale in ogni edizione. Quest’anno, però, tra il pubblico ci sarà anche qualcuno che renderà questa settimana ancora più speciale: il figlio Matteo, ormai in prima media, con gusti musicali sempre più definiti e un carattere già sorprendentemente deciso. Per Matteo sarà un’esperienza diversa dal solito.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Mio figlio Matteo verrà a Sanremo, ma non vuole che gli presenti i cantanti. Andrà a pescare”. Poi conferma: “Sarà il mio ultimo Festival”: così Carlo ContiCarlo Conti ha annunciato che suo figlio Matteo parteciperà a Sanremo, ma preferisce non incontrare i cantanti e si dedicherà alla pesca.
Carlo Conti festeggia il dodicesimo compleanno del figlio Matteo: una dedica e nuove priorità per la famiglia.Carlo Conti ha deciso di prendersi una pausa dai suoi impegni televisivi per festeggiare il dodicesimo compleanno del figlio Matteo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fiorello ribalta Sanremo: (il finto) Carlo Conti stile TG1 e la gag sui festeggiamenti di Fedez e Masini; Carlo Conti, 'Andrea Bocelli superospite della finale di Sanremo'; Pilar Fogliati impreziosisce la seconda serata del Festival di Sanremo; Carlo Conti fa gli auguri social a Leonardo Pieraccioni: La prima volta ne facevi 16! La risposta esilarante dell'attore.
Sanremo 2026, Carlo Conti parla di Matteo, degli ospiti e delle ipotesi per il 2027Carlo Conti svela dettagli su Sanremo 2026: il figlio Matteo sarà presente ma restio a conoscere i Big, ci saranno ospiti di rilievo e la Rai smentisce conferme su Stefano De Martino per il 2027 ... notizie.it
Olly torna a Sanremo 2026, la richiesta di Carlo ContiSecondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice sul settimanale Chi, il cantante Olly dovrebbe essere ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in ... dilei.it
All'anagrafe William Mezzanotte, 31 anni, debutterà al Teatro Ariston per la 76esima edizione della kermesse, che si terrà dal 24 al 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti - facebook.com facebook
Carlo Conti annuncia Bianca Balti nella serata delle cover a #Sanremo2026 e una sorpresa dedicata a Pippo Baudo x.com