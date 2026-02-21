Carlo Conti la richiesta del figlio Matteo per il Festival di Sanremo

Matteo Conti ha chiesto al padre Carlo di partecipare come conduttore al Festival di Sanremo 2026. La richiesta è arrivata pochi giorni prima dell’inizio della manifestazione, che si terrà proprio al Teatro Ariston. I preparativi sono in corso mentre fan e addetti ai lavori aspettano con ansia il ritorno di Conti. Le luci si accendono sul palco, pronto a accogliere una nuova edizione del festival.

Le luci del Teatro Ariston stanno per accendersi e l’atmosfera a Sanremo si fa sempre più elettrica. Mancano poche ore al debutto del Festival di Sanremo 2026 e Carlo Conti è pronto a tornare al centro del palcoscenico più osservato d’Italia. Accanto a lui, come sempre, ci sarà la moglie Francesca Vaccaro, presenza discreta ma fondamentale in ogni edizione. Quest’anno, però, tra il pubblico ci sarà anche qualcuno che renderà questa settimana ancora più speciale: il figlio Matteo, ormai in prima media, con gusti musicali sempre più definiti e un carattere già sorprendentemente deciso. Per Matteo sarà un’esperienza diversa dal solito.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Mio figlio Matteo verrà a Sanremo, ma non vuole che gli presenti i cantanti. Andrà a pescare”. Poi conferma: “Sarà il mio ultimo Festival”: così Carlo ContiCarlo Conti ha annunciato che suo figlio Matteo parteciperà a Sanremo, ma preferisce non incontrare i cantanti e si dedicherà alla pesca.

Carlo Conti festeggia il dodicesimo compleanno del figlio Matteo: una dedica e nuove priorità per la famiglia.Carlo Conti ha deciso di prendersi una pausa dai suoi impegni televisivi per festeggiare il dodicesimo compleanno del figlio Matteo.

