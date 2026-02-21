Cari francesi Como non è in vendita

Una falsa notizia ha diffuso l’idea che Como fosse in vendita, causando confusione tra i cittadini e i commercianti locali. L’indagine di Allan Kaval e Aureliano Tonet, pubblicata da Le Monde e tradotta in Italia da Internazionale, smonta questa voce. In particolare, il report evidenzia come le voci infondate abbiano portato a manifestazioni di protesta e a smentite ufficiali da parte delle autorità. La questione ha attirato l’attenzione di molti residenti e imprenditori.

L'inchiesta di Le Monde racconta il lago come un "parco giochi per ricchi". Ma la trasformazione di Como viene da lontano: il calcio accelera, non inventa. E la vera questione è restare una città accessibile "Como è in vendita". È l'immagine che attraversa l'inchiesta firmata da Allan Kaval e Aureliano Tonet per Le Monde, tradotta in Italia da Internazionale. Una città raccontata come laboratorio europeo del lusso, dove due imprenditori indonesiani – Michael Hartono e Robert Hartono – attraverso il Como 1907 starebbero trasformando il lago in un "parco giochi per ricchi", con l'aiuto della politica locale, con il sindaco Rapinese in prima linea.