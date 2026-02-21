Carenza di organico nella polizia riunione del Siap Abruzzo

La mancanza di personale nella polizia ha portato a una riunione del Siap Abruzzo il 18 febbraio nell’Aquila. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno discusso delle difficoltà quotidiane causate dalla carenza di agenti e delle possibili soluzioni. Il presidente nazionale del sindacato ha ascoltato le testimonianze degli agenti e ha sottolineato la necessità di interventi immediati. La discussione si è concentrata sulle criticità operative e sulle richieste di maggiori risorse.

Al centro dell’incontro il tema della carenza di organico nella polizia, una situazione che, secondo il Siap, pesa in modo particolare sulle regioni e province “di secondo livello” Si è svolta il 18 febbraio, nella sala Calvitti della questura dell’Aquila, la riunione dell’Attivo regionale del Siap Abruzzo, alla presenza del presidente nazionale del sindacato, Francesco Tiani. Al centro dell’incontro il tema della carenza di organico nella polizia, una situazione che, secondo il Siap, pesa in modo particolare sulle regioni e province “di secondo livello” come l’Abruzzo. Un confronto definito strategico in un momento storico ritenuto delicato per l’organizzazione del lavoro e per la tenuta dei servizi sul territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Sicurezza e carenza di organico nella polizia: il Siap incontra un deputato salentinoIl sindacato Siap ha incontrato un deputato salentino per discutere della crescente carenza di organico nelle forze di polizia. Carceri, carenza di organico tra polizia penitenziarie e infermieriNell’ambito delle condizioni delle carceri italiane, si è svolto un incontro tra Samuele Ciambriello, Garante delle persone private della libertà, e il direttore sanitario del carcere ‘Francesco Uccella’ di Santa Maria Capua Vetere. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: VVF: BAT – Carenza di organici e assenza di pianificazione; Carenza di organico in polizia, all'Aquila la riunione dell’Attivo Regionale Siap Abruzzo; Giornata di protesta fuori l’ospedale: Carenza di organico, servizi a rischio; GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: CALANO I TEMPI DEI RICORSI MA PESA LA CARENZA DI ORGANICO. I sindacati denunciano, nel carcere di Melfi grave carenza nell’organicoLe segreterie regionali del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (Sinappe), l’Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria (Osapp) e l’Unione Italiana Lavoratori Pubblica A ... trmtv.it Carabinieri, Luongo: mancano 10.200 effettivi, grave carenzaRoma, 19 feb. (askanews) - L'Arma dei carabinieri ha una 'grave carenza' di organico. Oltre diecimila effettivi: un deficit che 'condiziona le ... notizie.tiscali.it All’Aquila la riunione dell'Attivo Regionale Siap Abruzzo. Sul tavolo il particolare momento storico che sta vivendo la Polizia relativamente alle carenza di organico #ilcentro #notizie - facebook.com facebook