’Carducci’ senza frontiere Accolti insegnanti portoghesi e studentesse giapponesi

Il liceo ‘Carducci’ ha aperto le sue porte a insegnanti portoghesi e studentesse giapponesi per una settimana di scambi culturali. L'iniziativa, promossa dal progetto Erasmus+, ha coinvolto studenti e insegnanti in attività di didattica Clil e laboratori sulle tradizioni orientali. Durante l’esperienza, i partecipanti hanno condiviso metodi di insegnamento e approfondito aspetti della cultura nipponica, creando un ponte tra diversi paesi e approcci educativi. La collaborazione tra le scuole continua con nuove iniziative.

Una settimana di scambi internazionali all’insegna di Erasmus+, della didattica Clil e delle affascinanti tradizioni d’Oriente. La scuola primaria ‘ Carducci ’ del 3° Circolo didattico di Cesena si trasforma nel cuore pulsante di un vivace incontro tra culture, lingue e metodologie didattiche all’avanguardia. A testimoniare la vocazione internazionale dell’istituto, la presenza contemporanea di una delegazione di insegnanti portoghesi e di un gruppo di studentesse giapponesi, arrivate a Cesena per conoscere da vicino il modello educativo del Circolo. Il 19 febbraio le due delegazioni hanno incontrato anche l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia, Maria Elena Baredi, complimentandosi con il comune e con il dirigente scolastico, Enrico Flamigni, per la didattica sviluppata negli anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La scuola Carducci senza confini, in visita una delegazione di docenti portoghesi e studentesse giapponesiUna delegazione di insegnanti portoghesi e studenti giapponesi ha visitato la scuola Carducci senza confini, in risposta a un progetto di scambio culturale.

