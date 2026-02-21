Carbonera furti e truffe in aumento | cittadini chiedono occhi sul

A Carbonera, il numero di furti e truffe è cresciuto negli ultimi mesi, spingendo i residenti a chiedere maggiore sorveglianza. Molti segnalano che le incursioni avvengono soprattutto nelle zone residenziali e nei negozi, con danni economici e paura diffusa. Per questo, alcuni cittadini hanno avviato una petizione per installare telecamere di sorveglianza. La richiesta mira a rafforzare la sicurezza e prevenire ulteriori episodi criminosi.

Carbonera nel mirino della criminalità: una petizione per "occhi elettronici" a tutela dei cittadini. La comunità di Carbonera, in provincia di Treviso, si mobilita per contrastare un crescente senso di insicurezza. Una petizione promossa dalla lista civica "Impegno Civico" chiede al sindaco Federica Ortolan l'installazione di una rete capillare di telecamere sul territorio comunale e nelle frazioni. L'iniziativa nasce in risposta a una serie di episodi criminali che hanno colpito la zona, lasciando i residenti preoccupati e alla ricerca di soluzioni concrete. La richiesta di maggiore sicurezza si fa sentire tra i residenti di Carbonera, preoccupati per l'aumento dei reati, e la lista civica ha deciso di farsi interprete di questo disagio, avviando una raccolta firme rivolta direttamente al sindaco Ortolan.