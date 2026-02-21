Capronno sfilata di Carnevale a quattro zampe | la storia di Wonder-Agata

Elena Tamborini ha partecipato a una sfilata di Carnevale con la sua pelosetta Wonder-Agata, attirando l’attenzione di molti passanti. La donna ha deciso di coinvolgere il suo cane in questa tradizione, dimostrando entusiasmo e passione. La manifestazione si è svolta nel centro del paese, con numerosi animali e proprietari che hanno sfilato insieme. Wonder-Agata ha indossato un costume colorato, regalando un momento di allegria alla comunità.

Elena Tamborini ha sfilato insieme alla sua pelosetta: un esempio di forza, tenacia e determinazione (Video di Violetta Fortunati).