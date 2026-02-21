Capello sull’Inter | Devono ritrovare il loro gioco servono questi due dettagli Bodo? Squadra corta deve fare questo

Fabio Capello osserva che l’Inter ha perso punti a causa di alcune disattenzioni in campo. L’ex allenatore sottolinea l’importanza di recuperare fiducia e concentrazione, evidenziando che la squadra deve migliorare in due aspetti fondamentali. Secondo lui, la compattezza e la precisione nelle azioni potrebbero fare la differenza nelle prossime partite. Capello raccomanda di mantenere un atteggiamento più deciso e di lavorare su questi dettagli. La squadra si prepara a un impegno importante nel weekend.

Inter News 24 . Fabio Capello, intervistato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il BodoGlimt e ha dato le sue indicazioni per il ritorno a San Siro, esprimendo ottimismo sul prosieguo europeo dei nerazzurri. Secondo l’ex allenatore, l’Inter deve ritrovare la sua identità di gioco e adattarsi alle circostanze senza Lautaro Martinez. Ha sottolineato l’importanza di un gioco più ampio, sfruttando le fasce e le qualità individuali in attacco.🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunati Inter, doppia tegola per Chivu! Loro due saranno assenti con il Bodo Glimt, non partono nemmeno con la squadra. NovitàChivu ha subito due infortuni e non potrà partecipare alla prossima partita dell’Inter contro il Bodo Glimt.

Giaccherini su David: «Il gol può fargli fare salto di qualità. La squadra ha fiducia in lui, ora deve fare questo» Emanuele Giaccherini ha commentato la prestazione di David dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo.

