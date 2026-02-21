Capello parla delle italiane in Champions | la ‘ricetta’ di Don Fabio per provare a ribaltare i playoff

Bastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena Arbitri Serie A: tra polemiche, errori e credibilità in crisi serve una riforma immediata! VIDEO di Andrea Bargione Lecce, Corvino racconta: «Il Lecce ha la nona migliore difesa del campionato. Inter? Sarà una gara dura. Pio Esposito? Per me è strepitoso» Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate.🔗 Leggi su Calcionews24.com

Chi sono gli avversari delle squadre italiane nei playoff di Champions LeagueQuesta sera si sono svolti i sorteggi per i playoff di Champions League.

Sorteggio playoff Champions League 2025/2026: gli accoppiamenti delle italianeQuesta mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff della Champions League 20252026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Capello: In Italia si premiano le simulazioni, in Europa il gioco! Che 'musate' contro i norvegesi; Capello: Il crollo delle italiane in Champions si spiega in tre modi; Champions, crollo italiano. Capello: Tre chiavi per spiegare i ko. L'Inter? Mi ha sorpreso. E non ho capito Dimarco in panchina. Al ritorno...; Capello: Inter si lamentava e Bodo correva, sono rimasto sorpreso. Non capisco perché Chivu….

Capello: Senza Bremer si spegne la lucePer Fabio Capello il problema del calcio italiano è strutturale, ne parla a Gazzetta : «Abbiamo un calcio lento». Un’analisi severa che tocca club, ... tuttojuve.com

Capello: Inter si lamentava e Bodo correva, sono rimasto sorpreso. Non capisco perché Chivu…Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato delle tre sconfitte delle italiane nel playoff di Champions ... msn.com

IL MESSAGGIO DEL RETTOR MAGGIORE, Don Fabio Attard Coerenza, la via privilegiata verso la carità Questo brano del Vangelo di Luca, capitolo 11,37-41,ci racconta come Gesù, in cammino verso Gerusalemme, accetti l’invito a pranzare con il fariseo. Ab - facebook.com facebook

#Quaresima: cammini di #fede tra terra e cielo. Oggi #18febbraio ore 12.20 su #TV2000 puntata di @orasolaretv2000 con: Don Fabio Rosini, docente @UniSantaCroce Antonello Sica, ideatore di 'Sentieri di Frassati' Don Francesco Pierpaoli, Parroco a F x.com