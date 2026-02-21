Capello | Juve il falso 9 solo se hai Totti o Messi Inter è Dimarco il segreto per rimontare il Bodo
Capello afferma che il ruolo di falso nove è efficace solo con attaccanti come Totti o Messi. Per la Juventus, questa tattica non sembra adatta senza una punta di livello. Intanto, l’Inter punta su Dimarco, che potrebbe essere decisivo nei cross per sorprendere il Bodo. Don Fabio sottolinea che i norvegesi potrebbero soffrire le avanzate del terzino, mentre il Galatasaray potrebbe arrivare già qualificato in Italia. La sfida si avvicina.
C redere alle rimonte delle italiane in Champions League? Perché no. Fabio Capello ha fiducia in Inter, Atalanta e Juventus nonostante le sconfitte all’andata e per ogni squadra della Serie A impegnata nei playoff ha una ricetta diversa. L’Inter, che a Bodo ha perso 3-1 contro ogni pronostico. "I nerazzurri devono tornare a trovare il loro gioco con una regia sapiente e Dimarco a sinistra: così ritrova anche il gioco e la pericolosità. Non avendo Lautaro, deve giocare di più sulle fasce, è fondamentale". Che prestazione si aspetta dai norvegesi a San Siro? "È una squadra che gioca molto corta e pressa molto quando ricevi palla: l’Inter deve essere molto brava ad aprire il gioco, soprattutto perché loro sui cross vanno in difficoltà".🔗 Leggi su Gazzetta.it
Capello: "Alla Serie A manca intensità. L'altra sera l'Inter si lamentava mentre il Bodo correva"Fabio Capello ha detto che la Serie A soffre di poca intensità, evidenziando un episodio recente: l'Inter che si lamentava mentre il Bodo, squadra norvegese, correva senza sosta.
