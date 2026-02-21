Capello | Juve il falso 9 solo se hai Totti o Messi Inter è Dimarco il segreto per rimontare il Bodo

C redere alle rimonte delle italiane in Champions League? Perché no. Fabio Capello ha fiducia in Inter, Atalanta e Juventus nonostante le sconfitte all’andata e per ogni squadra della Serie A impegnata nei playoff ha una ricetta diversa. L’Inter, che a Bodo ha perso 3-1 contro ogni pronostico. "I nerazzurri devono tornare a trovare il loro gioco con una regia sapiente e Dimarco a sinistra: così ritrova anche il gioco e la pericolosità. Non avendo Lautaro, deve giocare di più sulle fasce, è fondamentale". Che prestazione si aspetta dai norvegesi a San Siro? "È una squadra che gioca molto corta e pressa molto quando ricevi palla: l’Inter deve essere molto brava ad aprire il gioco, soprattutto perché loro sui cross vanno in difficoltà".🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gol Dimarco, l’esterno dell’Inter il primo a riuscirci dopo Totti: un avvenimento storicoDimarco segna un gol su punizione in Champions League, diventando il primo esterno dell’Inter a riuscirci dopo Totti.

Capello: “Alla Serie A manca intensità. L’altra sera l’Inter si lamentava mentre il Bodo correva”Fabio Capello ha detto che la Serie A soffre di poca intensità, evidenziando un episodio recente: l’Inter che si lamentava mentre il Bodo, squadra norvegese, correva senza sosta.

