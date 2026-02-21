Capello crede alla rimonta Juve col Galatasaray | Questo aspetto può giocare a favore di Spalletti

Fabio Capello pensa che la Juventus possa recuperare contro il Galatasaray, anche se il risultato dell’andata è sfavorevole. Secondo l’ex allenatore, la squadra ha ancora possibilità di ribaltare la situazione grazie all’atteggiamento e alla determinazione mostrata in campo. Capello suggerisce che l’esperienza e la motivazione potrebbero favorire Spalletti nel gestire la partita decisiva. La Juventus si prepara a giocare la sfida decisiva in casa, con l’obiettivo di evitare l’eliminazione.

. Le dichiarazioni dell'ex tecnico. Fabio Capello non è tipo da "mission impossible". Nonostante i risultati d'andata lascino poco spazio all'immaginazione — con l'Inter affondata in Norvegia, l'Atalanta al palo contro i tedeschi e la Juve travolta dal ciclone Galatasaray — "Don Fabio" disegna la mappa per la tripla rimonta italiana in questo complicato 2026. Tre ricette diverse, condite dalla solita schiettezza, per provare a ribaltare i playoff di Champions. Ecco la sua analisi per La Gazzetta dello Sport: SPERANZA JUVENTUS: DA DOVE SI PARTE – « Al rilassamento del Galatasaray, che può pensare di aver già superato il turno, bisogna metterli subito in difficoltà perché un rilassamento può giocare a favore della Juve.