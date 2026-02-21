Capannori | 1M+ Euro per Riqualificare le Strade Più Sicurezza

Capannori ha deciso di investire oltre un milione di euro per sistemare le strade e migliorare la sicurezza dei cittadini. La nuova iniziativa, chiamata “Strade Vivibili”, prevede il rifacimento del manto stradale in circa venti vie della città. L’amministrazione comunale ha avviato i lavori per rendere le strade più sicure e praticabili, coinvolgendo i residenti nelle prime fasi di intervento. I lavori sono già in corso e interesseranno diverse zone del territorio.

Capannori Rilancia la Viabilità: Un Milione di Euro per Strade Più Sicure e Vivibili. L’amministrazione comunale di Capannori, in Toscana, ha intrapreso un ambizioso piano di riqualificazione della rete stradale, denominato “Strade Vivibili”, che ha già il rifacimento del manto di circa venti vie del territorio. L’investimento, che ha superato il milione di euro nel primo anno e mezzo di mandato dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Del Chiaro, mira a migliorare la percorribilità, la sicurezza e la qualità della vita per residenti e viaggiatori. L’attenzione particolare è rivolta alla protezione di pedoni e ciclisti, con interventi mirati sui tratti stradali più problematici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Macerata: 100mila euro per riqualificare gli orti sociali di Fontezucca, più accessibilità e sicurezza per tutti.A Macerata, un intervento di 100mila euro mira a migliorare gli orti sociali di Fontezucca, dopo che sono stati danneggiati da recenti problemi di sicurezza.

Agrigento: 2 milioni per riqualificare strade provinciali est, sicurezza e ripristino viabilità prioritaria.Il Comune di Agrigento ha deciso di investire 2 milioni di euro per sistemare le strade provinciali dell’est, dopo che molte vie risultano dissestate e pericolose.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.