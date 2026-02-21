Caos Teheran nuove proteste degli universitari | Khamenei e suo figlio nel mirino Usa

Gli studenti di Teheran hanno nuovamente manifestato contro il governo, accusando Khamenei e suo figlio di gestire il potere con metodi oppressivi. La protesta si è intensificata dopo che le autorità hanno disperso alcuni cortei con la forza, causando tensioni tra i manifestanti e le forze di sicurezza. I partecipanti chiedono maggiori libertà e trasparenza, mentre le autorità mantengono un atteggiamento duro. La situazione resta delicata nel cuore della capitale iraniana.

© Ildifforme.it - Caos Teheran, nuove proteste degli universitari: Khamenei e suo figlio nel mirino Usa