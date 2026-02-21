Caos Teheran nuove proteste degli universitari | Khamenei e suo figlio nel mirino Usa
Gli studenti di Teheran hanno nuovamente manifestato contro il governo, accusando Khamenei e suo figlio di gestire il potere con metodi oppressivi. La protesta si è intensificata dopo che le autorità hanno disperso alcuni cortei con la forza, causando tensioni tra i manifestanti e le forze di sicurezza. I partecipanti chiedono maggiori libertà e trasparenza, mentre le autorità mantengono un atteggiamento duro. La situazione resta delicata nel cuore della capitale iraniana.
“Senza vergogna, senza vergogna” e “Morte a Khamenei“. E’ il coro che inneggia alla libertà delle giovani voci degli studenti universitari di Teheran che protestano nei campus per celebrare il 40esimo giorno della morte delle persone uccise dal regime iraniano per le rivolte di gennaio. Gli universitari hanno bloccato le strade nei pressi degli atenei. In poco tempo però, le proteste si sono trasformate in scontri dopo che membri della milizia Basij hanno affrontato i dimostranti. Insomma, l’Iran ribolle, e da giorni i funerali e le commemorazioni delle vittime della repressione di inizio anno si sono trasformati in momenti di rivolta contro la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Iran, Washington avverte Teheran: «Colpirci? Non scherzate con Trump». Khamenei: «Migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele» – La direttaIn Iran, le proteste continuano nel loro ventesimo giorno, con una repressione severa che ha causato numerose vittime.
In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: “Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita”In Iran, le proteste contro il regime degli ayatollah proseguono nella loro seconda settimana, ampliandosi e rappresentando una delle sfide più significative al governo degli ultimi anni, dopo i moti del 2022.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Caos a Teheran. Spari contro gli studenti che protestanoGli studenti universitari di Teheran hanno protestato nei campus per celebrare il 40° giorno dalla morte delle persone uccise durante le proteste di gennaio. Ci sono stati degli scontri con la milizia ... ilgiornale.it
Nuove proteste in Iran, manifestanti per le strade di TeheranTeheran, 10 gen. (askanews) - Continuano le proteste contro il governo in Iran, in particolare a Teheran, dove i residenti hanno marciato lungo diverse strade principali, secondo un video verificato ... quotidiano.net
Caos a Teheran, «spari contro gli studenti che manifestano contro il regime». Axios: gli Usa valutano di uccidere Khamenei e il figlio x.com
