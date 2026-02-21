cantiere discarica titolare denunciato

A Paterno, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fabriano hanno scoperto un cantiere abbandonato trasformato in una discarica a cielo aperto. La scoperta è avvenuta durante un controllo condotto insieme ai tecnici comunali, che ha rivelato l’accumulo di materiali di scarto senza autorizzazioni. Il titolare del cantiere è stato denunciato per aver violato le norme ambientali e di sicurezza. La situazione ha portato alla denuncia formale e alla segnalazione alle autorità competenti.

Un intero cantiere trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto. È quanto hanno scoperto a Paterno i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fabriano, in collaborazione con i tecnici del Comune, durante un'ispezione mirata al rispetto delle normative edilizie e urbanistiche. Lo scenario apparso alle autorità era di palese degrado ambientale: 200 metri cubi di scarti accumulati in modo incontrollato su un terreno agricolo. Tra i cumuli di rifiuti, gli inquirenti hanno catalogato non solo inerti da demolizione — come cemento, calcinacci, mattoni, marmo e tubi in pvc — ma anche residui potenzialmente inquinanti tra cui carta catramata, bombolette spray, flaconi di silicone, bidoni di vernice e persino apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) abbandonate.

