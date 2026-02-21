Cancelo Flick non lo vede e la stampa lo critica | l’Inter lo aspettava a braccia aperte

Joao Cancelo non è stato preso in considerazione da Flick, che preferisce altri giocatori, e la stampa lo critica per questa decisione. L’Inter, invece, aveva mostrato interesse e sperava di riaverlo in squadra, soprattutto dopo le voci di mercato di gennaio. Cancelo, comunque, ha scelto di tornare al Barcellona, lasciando tutte le polemiche alle spalle. La sua assenza si fa sentire nelle rotazioni offensive dei blaugrana.

Cancelo. Il nome di Joao Cancelo era stato accostato con insistenza all’ Inter durante il mercato di gennaio, ma la scelta del laterale è stata quella di tornare al Barcellona. Una decisione che, almeno finora, non ha portato i risultati sperati: l’esterno ha collezionato appena 5 presenze per un totale di 158 minuti, numeri ben lontani dalle aspettative di un innesto considerato inizialmente di alto livello. In Spagna il giudizio è severo. Il quotidiano AS parla apertamente di rendimento deludente, sottolineando come il portoghese non sia riuscito a ritagliarsi spazio nemmeno nelle rotazioni. L’allenatore Hansi Flick, in diverse occasioni, gli ha preferito altri profili, segnale evidente di una fiducia ancora tutta da conquistare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

