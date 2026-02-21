Cancelo delude al ritorno al Barcellona | le prestazioni preoccupano

João Cancelo ha deluso nel suo ritorno al Barcellona, suscitando preoccupazioni tra i tifosi. Le sue prestazioni recenti non sono all’altezza delle aspettative e influenzano il reparto difensivo della squadra. In particolare, alcune sbavature difensive hanno rischiato di compromettere partite importanti. La società ora monitora attentamente la sua condizione, cercando di capire come migliorare la situazione. La prossima sfida potrebbe essere decisiva per il suo ruolo nel team.

Il ritorno di João Cancelo al Barcellona ha riacceso l’attenzione sul ruolo del terzino nello scacchiere blaugrana e sulle conseguenze tattiche, organizzative ed economiche che ne derivano. Dopo mesi passati in Arabia, l’esterno portoghese è rientrato in una realtà competitiva ancora diversa, dove la definizione del suo minutaggio e della funzione in squadra resta oggetto di valutazioni. Il quadro iniziale non è scontato e richiede un’analisi puntuale dei segnali in campo e delle dinamiche interne al club. Nell’operazione di gennaio, le aspettative erano orientate verso un innesto immediatamente utile per innalzare la qualità della manovra sulle corsie esterne.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cancelo Inter, Juve o ritorno al Barcellona? Le parole di Hansi Flick fanno tremare i nerazzurriLe recenti dichiarazioni di Hansi Flick hanno riacceso le speculazioni sul futuro di João Cancelo, coinvolgendo Inter, Juventus e Barcellona.

Cancelo Inter, Laporta strizza l’occhio al ritorno del portoghese al Barcellona: parole che non lasciano dubbi!L’interesse del Barcellona per João Cancelo sembra essere concreto, secondo le recenti dichiarazioni di Laporta.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.