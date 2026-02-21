Campobello 17enne travolto da treno | cuffie e tragico impatto
Un ragazzo di 17 anni, di origine tunisina, è stato investito da un treno questa mattina a Campobello di Mazara. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane indossava delle cuffie e si trovava vicino ai binari quando è stato colpito. L’incidente si è verificato lungo una tratta ferroviaria molto trafficata, provocando l’interruzione del servizio. La scena è stata rapidamente raggiunta dai soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.
Tragedia a Campobello di Mazara: Un Giovane di 17 Anni Muore Investito da un Treno. Un diciassettenne di origine tunisina ha perso la vita in un incidente ferroviario avvenuto questa mattina, 20 febbraio 2026, nei pressi di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Il giovane è stato colpito da un’automotrice in contrada San Nicola, un tratto di binari situato tra Mazara del Vallo e Campobello, interrompendo la circolazione ferroviaria e gettando nello sconforto l’intera comunità locale. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Dinamica dell’Incidente e Primi Accertamenti. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:00 del mattino.🔗 Leggi su Ameve.eu
