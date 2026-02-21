Campidoglio del Veneto | Sindaco 31enne guida la Federazione 200

Gianluca Pedron, sindaco di Borgoricco, ha preso il comando della Federazione dei Comuni del Camposampierese, un’organizzazione che riunisce dieci comuni veneti. La nomina arriva dopo che ha promosso con successo iniziative di sicurezza e volontariato nel suo territorio. Alla guida della federazione, Pedron intende rafforzare i progetti locali e coinvolgere più cittadini nelle attività di comunità. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo della rete comunale nella regione.

Borgoricco alla Guida della Federazione: Pedron punta su Sicurezza e Volontariato. Borgoricco, 21 febbraio 2026 – Gianluca Pedron, sindaco di Borgoricco, è stato nominato oggi presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, un ente che raggruppa dieci comuni del Veneto. La sua elezione segna un passaggio di consegne e apre una nuova fase per l’ente, con l’obiettivo di consolidare i servizi ai cittadini e rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni locali. L’impegno primario della Federazione si concentrerà su sicurezza, protezione civile e supporto tecnico-amministrativo ai comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu

