Campegine piange Romina Melloni | aveva 44 anni

La comunità campeginese è avvolta da un profondo senso di sgomento per la prematura scomparsa di una giovane mamma di due bimbe, Romina Melloni, venuta a mancare a soli 44 anni. Dipendente del gruppo Max Mara, dove era apprezzata per la sua professionalità e il suo garbo, era conosciuta in paese per la gentilezza e la discrezione che la contraddistinguevano nei rapporti quotidiani. Una presenza luminosa, ricordano in tanti, capace di creare legami sinceri dentro e fuori l'ambiente di lavoro. Lascia le figliolette Nora e Clio, ed il marito Michele, anch'egli molto conosciuto in quanto agente della polizia locale dell'Unione Terre di Mezzo.