Camorra e contanti | 2,7 milioni occultati in casa indagati legami

Un imprenditore di Castellammare di Stabia ha nascosto oltre 2,7 milioni di euro in casa, motivo per cui le autorità hanno sequestrato 2,7 milioni di euro. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno scoperto il denaro occultato in un appartamento. La ricerca si è concentrata su possibili legami con attività illecite legate alla criminalità organizzata. Le verifiche continuano per chiarire l’origine del denaro.

Castellammare di Stabia, imprenditore sotto inchiesta: oltre 2,7 milioni di euro nascosti in casa. Un sequestro preventivo di 2 milioni e 720mila euro è stato eseguito a carico di un imprenditore di Castellammare di Stabia, Alfonso Greco, a seguito di indagini della Procura di Torre Annunziata e un intervento della Guardia di Finanza. Il denaro, occultato all’interno di un’intercapedine di un armadio, proverrebbe, secondo gli inquirenti, da attività illecite e sarebbe legato a rapporti con la criminalità organizzata. La vicenda si inserisce in un contesto di accertamenti più ampi, scaturiti da una precedente perquisizione nell’abitazione dell’imprenditore, disposta nell’ambito di una misura di custodia cautelare da parte della Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

