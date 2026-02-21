Cammini la spinta del Giubileo per la via Francigena | +34% di credenziali e giro d’affari di 25 milioni

Cammini registra un aumento del 34% nelle credenziali rilasciate, spinta dal Giubileo e dalla crescente popolarità della via Francigena. La regione ha visto un incremento di pellegrini e si stimano ricavi per circa 25 milioni di euro legati al turismo lungo il percorso. Questo flusso ha portato a un rinnovato interesse per i tratti storici e le strutture di accoglienza. La via Francigena continua a attirare un numero crescente di visitatori.

I numeri non sono quelli del Cammino di Santiago, il più celebre al mondo, patrimonio Unesco dal 1993, che attraversa l'Europa e dopo i tratti più celebri in Francia e Spagna, "conquista" la Cattedrale di Santiago di Compostela. Ma anche per la via Francigena che da Canterbury, nel Regno Unito, dopo 3.200 chilometri arriva a Roma attraversando Francia, Svizzera e sette regioni italiane (la Toscana è la più frequentata) per poi puntare a sud fino a Santa Maria di Leuca verso Gerusalemme e la Terra Santa, la popolarità è in crescita. Il Cammino di Santiago genera un indotto di 300 milioni, la Via Francigena 25 milioni.