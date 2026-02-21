Camaiore scontro sulla Carraia | scooter in fiamme 37enne ustionata
Un incidente sulla strada Carraia a Camaiore ha coinvolto uno scooter che si è incendiato, ferendo gravemente una donna di 37 anni. La causa sembra essere stata una perdita di controllo del mezzo, che ha provocato le fiamme e ustioni su parte del corpo della conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre i soccorritori hanno portato la donna in ospedale. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine.
Scontro sulla Carraia: Scooter in Fiamme, Ustioni Gravi per la Conducente e un Appello alla Sicurezza Stradale. Un violento incidente stradale avvenuto questo giovedì 21 febbraio 2026 a Camaiore, in provincia di Lucca, ha coinvolti uno scooter e un furgoncino, culminando in un incendio che ha lasciato la conducente del veicolo a due ruote gravemente ustionata. L’evento, accaduto intorno alle 12:30 in via della Carraia, ha immediatamente mobilitato i soccorsi e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e la vulnerabilità dei motociclisti nelle aree urbane. L’allarme è scattato quando, per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
L'impatto e poi le fiamme, uomo ferito e ustionatoCAMAIORE: Lo scontro ha coinvolto un furgone e uno scooter, che poi ha preso fuoco. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale ... toscanamedianews.it
Scontro tra un’auto e una moto a Carraia: grave un 27enneL'incidente è avvenuto in via di Tiglio. Il ragazzo alla guida della moto è stato portato in codice rosso a Cisanello per politrauma. noitv.it
