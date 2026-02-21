Caltanissetta | Procura all’attacco €98mila sotto inchiesta e ricorso
La procura di Caltanissetta ha aperto un’indagine su un presunto danno di 98 mila euro legato agli eventi pubblici gestiti da un politico locale. La causa principale riguarda sospetti di irregolarità nelle spese per le manifestazioni, che avrebbero coinvolto alcuni collaboratori. La verifica si concentra sui documenti finanziari e sulle transazioni effettuate negli ultimi mesi. Le autorità continuano a esaminare le prove per chiarire la situazione.
Caltanissetta è al centro di un nuovo fronte giudiziario nell’inchiesta sugli spettacoli e gli eventi che ha coinvolto il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, e il suo collaboratore, Lorenzo Tricoli. La Procura locale ha infatti presentato un ricorso alla Corte di Cassazione contro l’ordinanza che aveva disposto il dissequestro dei beni precedentemente sequestrati agli indagati. La vicenda, che si è sviluppata rapidamente nelle ultime settimane, vede ora la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva accolto le richieste della difesa, disponendo la restituzione dei beni oggetto di sequestro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Pista nera dietro la strage di Capaci, la Procura di Caltanissetta fa ricorso in CassazioneLa Procura di Caltanissetta ha annunciato il ricorso in Cassazione contro la decisione della gip Grazia Luparello riguardo alla vicenda della pista nera dietro la strage di Capaci.
