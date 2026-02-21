Call center Abramo avviata la procedura di licenziamento collettivo | La Regione intervenga subito
L’azienda del call center Abramo ha avviato la procedura di licenziamento collettivo, causando preoccupazione tra i 26 dipendenti di Palermo. La causa è la mancanza di risposte alle richieste di incontro inviate ripetutamente, l’ultima il 16 gennaio 2026. La decisione arriva a pochi giorni dalla scadenza degli ammortizzatori sociali, lasciando incertezza sul futuro dei lavoratori. La Regione ha già chiesto interventi urgenti per evitare il licenziamento di massa.
Le segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc denunciano "una situazione gravissima e non più tollerabile" e si dicono pronte alla mobilitazione "in assenza di risposte concrete" “A pochi giorni dalla scadenza degli ammortizzatori sociali, e in assenza di qualsiasi riscontro alle ripetute richieste di convocazione, l’ultima inviata il 16 gennaio 2026, oggi l’azienda ha formalmente avviato la procedura di licenziamento collettivo per i 26 lavoratori di Palermo”. Lo comunicano le segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc, che annunciano la mobilitazione dei lavoratori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
L'azienda di call center a Palermo impiega circa 250 dipendenti a tempo indeterminato. Tra le commesse, Unipol Assistance, Unipol Move, Aci, Leroy Merlin, Mediaworld e Intesa San Paolo https://www.palermolive.it/vertenza-2talk-protestano-i-lavoratori-del - facebook.com facebook
