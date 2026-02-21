Call center Abramo avviata la procedura di licenziamento collettivo | La Regione intervenga subito

L’azienda del call center Abramo ha avviato la procedura di licenziamento collettivo, causando preoccupazione tra i 26 dipendenti di Palermo. La causa è la mancanza di risposte alle richieste di incontro inviate ripetutamente, l’ultima il 16 gennaio 2026. La decisione arriva a pochi giorni dalla scadenza degli ammortizzatori sociali, lasciando incertezza sul futuro dei lavoratori. La Regione ha già chiesto interventi urgenti per evitare il licenziamento di massa.