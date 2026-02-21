Calerno senza contanti | 521 residenti protestano per lo sportello

Calerno Senza Bancomat: La Battaglia di un Piccolo Comune per i Servizi Essenziali. Calerno, frazione del comune reggiano di Sant'Ilario d'Enza, è al centro di una crescente protesta. Oltre 521 residenti e commercianti hanno firmato una petizione contro la chiusura improvvisa, avvenuta il 15 gennaio, dell'unico sportello bancomat di Credem. La vicenda solleva interrogativi sull'accessibilità ai servizi finanziari nelle aree rurali e sul futuro delle comunità più piccole. Un Servizio Improvvisamente Scomparso. La chiusura dello sportello bancomat ha colto di sorpresa la comunità di Calerno, un centro abitato di circa 2.