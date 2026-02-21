calenda di nuovo in visita a kiev

Carlo Calenda partecipa ancora una volta a una visita a Kiev, motivata dalla volontà di rafforzare i rapporti con l’Ucraina. Questa è la sua quarta presenza in città, con l’obiettivo di discutere aiuti e strategie di supporto. Durante il viaggio, sarà affiancato dai vicesegretari del suo partito, pronti a incontrare rappresentanti locali. La visita si conclude con un incontro ufficiale nel centro della capitale ucraina.

ROMA, 21 FEB – Da domani a martedì, il segretario di Azione Carlo Calenda sarà a Kiev per il quarto anniversario dell'invasione russa. Avrà incontri con esponenti di governo, istituzioni e studenti. Per Calenda è la quarta visita in Ucraina. Il segretario di Azione sarà accompagnato dai vicesegretari Ettore Rosato e Francesca Scarpato e dalla deputata Federica Onori. Lo rende noto Azione. Il programma inizierà, domenica, con la visita al cimitero di Kiev. (ANSA)

