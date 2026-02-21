Calciomercato Inter LIVE | Celik è un’opzione si tratta il rinnovo di Bastoni

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su BastoniL’Inter si prepara a blindare Mkhitaryan, che sembra vicino a firmare il rinnovo del contratto.

Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su Bastoni. Seguito un talento dalla BundesE’ un momento di grandi cambiamenti in casa Inter.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Dumfries e Darmian via a giugno: c’è il sostituto; Tuttosport - Celik rifiuta il rinnovo offerto dalla Roma, c'è dietro l'Inter; Inter, c’è un nome nuovo per la fascia che può arrivare a zero! Profilo perfetto perché…; Juve, vicino il colpo a parametro zero dalla Roma.

Di Marzio – Celik in scadenza di contratto, anche l’Inter ci pensa: le ultime. E l’agente…Zeki Celic è in scadenza di contratto con la Roma: Juve, Napoli e anche Inter sono sulle tracce dell'esterno turco ... msn.com

Celik Juve, derby di mercato con l'Inter: Ottolini in poleCelik Juve, duello di mercato con i nerazzurri alla vigilia della sfida di San Siro: bianconeri in pole per il terzino in scadenza, pronta l’offerta sull’ingaggio La vigilia del Derby d’Italia è sempr ... juventusnews24.com

Calciomercato Inter, ecco il nome per il centrocampo. Juve, idea Pellegrino x.com

CALCIOMERCATO ROMA Inter e Juve cancellate https://bit.ly/3MrqoEm - facebook.com facebook